Hourglass 是一種社區驅動的免稅代幣，放棄了所有權。 100% 正在流通。 Hourglass 的使命是通過孵化將加密貨幣空間與主流娛樂、流行應用程序、主要零售品牌和大型現實生活事件聯繫起來的項目來提升 Web 3.0。 Hourglass 是製作“The Next Crypto Gem”電視節目的合作夥伴，該節目首次將快節奏的加密貨幣世界帶給主流電視觀眾。