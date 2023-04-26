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VNLNK
Vinlink 旨在在汽車行業實施區塊鍊和人工智能技術，為電動和混合動力汽車的交易、維護和維修歷史、車輛所有權和轉讓、保險、安全召回、融資以及充電和加油創建透明和安全的記錄。這將提高效率、降低成本，並提高所有相關方的透明度和安全性，包括製造商、供應商、承運人、海關當局、機械師、技術人員、保險公司、監管機構、貸方和車主。
概況
幣種名稱
VNLNK
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