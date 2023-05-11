Unidef 是一個全球組織網絡，共同努力加速世界向去中心化未來的過渡，使所有人能夠完全控制自己的財務、數據和身份。在這一理念的指導下，我們致力於支持去中心化技術、協議、資產、實體和各種賦予所有人、社區和地球權力的倡議。我們的全球網絡匯集了私營企業、政府、非營利組織和其他具有共同價值觀和目標的組織。