USD1

USD1 是一種法定支持的數位資產，旨在與美元保持 1:1 的等值。 USD1 由總部位於佛羅裡達州邁阿密的金融科技公司 World Liberty Financial (WLFI) 於 2025 年 4 月推出，旨在透過提供法定貨幣和數位資產之間的無縫可互換性來簡化數位交易。為了確保透明度和信任，其儲備由位於加州的加密貨幣託管服務提供者 BitGo 持有。初期，USD1 在以太坊和幣安智能鏈（BSC）網路上發行，未來計劃擴展到其他區塊鏈。

幣種名稱USD1

排名No.46

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率0.0006%

交易額/市值（24小時）26.25%

流通供應量2,151,591,831

最大供應量0

總供應量2,151,591,831

流通率%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價1.0147221909224569,2025-05-12

最低價0.990972014891515,2025-04-16

所屬公鏈ETH

簡介USD1 是一種法定支持的數位資產，旨在與美元保持 1:1 的等值。 USD1 由總部位於佛羅裡達州邁阿密的金融科技公司 World Liberty Financial (WLFI) 於 2025 年 4 月推出，旨在透過提供法定貨幣和數位資產之間的無縫可互換性來簡化數位交易。為了確保透明度和信任，其儲備由位於加州的加密貨幣託管服務提供者 BitGo 持有。初期，USD1 在以太坊和幣安智能鏈（BSC）網路上發行，未來計劃擴展到其他區塊鏈。

所屬板塊

社媒

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