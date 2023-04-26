UrDEX Finance 是一個社區驅動的項目，旨在通過使不同形式的流動性以去中心化的方式與市場連接來解決流動性問題。 UrDEX 提供全面的產品和服務，包括去中心化交易所、去中心化永續交易所、收益工具、AMM 框架和質押以及 Launchpad。 UrDEX 的獨特方法是它交織了許多分散的市場和工具，創造了更廣泛的網絡效應。