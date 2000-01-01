UNX

UNCHAIN X 是基於幣安智能鏈（BSC）網路的 AMM（自動做市商）協議。與有中心化幹預的中心化交易所（CEX）不同，DEX（去中心化交易所）允許參與者在沒有中心權威的情況下，透過交易、流動性提供、投票等方式對成長施加影響。 UNCHAIN X 旨在成為一個去中心化的未來金融平台，能夠處理所有形式的數位資產，包括智慧財產權、NFT、房地產和實體資產。

幣種名稱UNX

排名No.

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）0

流通供應量--

最大供應量0

總供應量10,000,000,000

流通率%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價,

最低價,

所屬公鏈BSC

簡介UNCHAIN X 是基於幣安智能鏈（BSC）網路的 AMM（自動做市商）協議。與有中心化幹預的中心化交易所（CEX）不同，DEX（去中心化交易所）允許參與者在沒有中心權威的情況下，透過交易、流動性提供、投票等方式對成長施加影響。 UNCHAIN X 旨在成為一個去中心化的未來金融平台，能夠處理所有形式的數位資產，包括智慧財產權、NFT、房地產和實體資產。

所屬板塊

社媒

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