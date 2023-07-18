市場
幣幣交易
HOT
合約交易
M-Day 合約專場
ETFs
熱門搜索
熱點活動
交易
Mobile
請掃描下載MEXC APP，享受流暢的交易體驗
無法下載？
Windows客戶端
查看更多
TypeIt
TYPE/USDT
0.2880
--
$
0.00
24h 最高價
0.3800
24h 最低價
0.1000
24h 成交量 (TYPE)
1.08M
24h 成交額 (USDT)
311.54K
24h 最高價
0.3800
24h 最低價
0.1000
24h 成交量 (TYPE)
1.08M
24h 成交額 (USDT)
311.54K
k線
通證信息
Loading..
基礎版
TradingView
深度圖
TYPE
TypeIt是Web3支付輸入法，讓用戶在日常使用中賺取收入，參與Web3的發展趨勢。 TypeIt 提供 NFT 形式的鍵盤皮膚，並提供 Gamefi、Socialfi 等豐富的場景。隱私方面，TypeIt將所有數據加密並保存在本地，保證用戶隱私和安全。作為連接Web3和Web2世界的中心，TypeIt不僅僅是一種輸入法，更是一種參與數字經濟的新方式。
概況
幣種名稱
TYPE
發行時間
--
相關鏈接
白皮書
官網
區塊查詢
發行價格
--
發行總量
1,000,000,000
委託訂單
0.0001
0.0001
0.001
0.01
0.1
價格(USDT)
(TYPE)
(USDT)
0.2880
≈
$
0.00
最新成交
數量()
價格()
數量
()
時間
幣幣交易
5X-X 合約交易
ETF
幣幣交易
5X-X 合約交易
ETF
Maker
0.00%
/ Taker
0.00%
HOT
買入TYPE
賣出TYPE
限價
市價
劃轉
可用
--
USDT
買入價
USDT
買入量
TYPE
成交額
USDT
買入TYPE
可用
--
TYPE
賣出價
USDT
賣出量
TYPE
成交額
USDT
賣出TYPE
當前委託
(0)
歷史委託
歷史成交
當前持倉（0）
當前委託
(0)
歷史委託
歷史成交
當前持倉（0）
隱藏其他交易對
交易對
時間
類型
方向
全部
買
賣
價格
訂單數量
委託金額
完成度
觸發條件
全部撤單
全部
限價委託
限價止盈止損
只做Maker
網絡穩定
API 文檔
API 文檔
媒體社群
提交工單
提交工單
在線客服
在線客服
Loading...