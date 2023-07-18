TypeIt是Web3支付輸入法，讓用戶在日常使用中賺取收入，參與Web3的發展趨勢。 TypeIt 提供 NFT 形式的鍵盤皮膚，並提供 Gamefi、Socialfi 等豐富的場景。隱私方面，TypeIt將所有數據加密並保存在本地，保證用戶隱私和安全。作為連接Web3和Web2世界的中心，TypeIt不僅僅是一種輸入法，更是一種參與數字經濟的新方式。