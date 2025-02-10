TRUU

$TRUU 是 Truth Network 的基石：一個開創性的去中心化網絡，旨在為預測市場提供公平、透明且可驗證的結果。透過最多達 50,000 個節點共同決定市場結果，$TRUU 降低了勾結風險，並建立起一個值得信賴的基礎設施層，支撐這些市場的運作。其健全的代幣經濟模型使全球社群的激勵機制一致，鼓勵誠實參與，並提供一個安全、公平的爭議解決框架。

幣種名稱TRUU

排名No.3435

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）0.00%

流通供應量0

最大供應量0

總供應量100,000,000,000

流通率%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價0.003924617487574549,2025-02-17

最低價0.000458630071505494,2025-02-10

所屬公鏈ETH

簡介$TRUU 是 Truth Network 的基石：一個開創性的去中心化網絡，旨在為預測市場提供公平、透明且可驗證的結果。透過最多達 50,000 個節點共同決定市場結果，$TRUU 降低了勾結風險，並建立起一個值得信賴的基礎設施層，支撐這些市場的運作。其健全的代幣經濟模型使全球社群的激勵機制一致，鼓勵誠實參與，並提供一個安全、公平的爭議解決框架。

所屬板塊

社媒

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