市場
交易
HOT
合約交易
活動
ETFs
Mobile
請掃描下載MEXC APP，享受流暢的交易體驗
無法下載？
Windows客戶端
查看更多
MEXC English
MEXC Bengali
MEXC港臺
MEXC Indonesian
MEXC Español
MEXC North America
MEXC Malaysian
MEXC Japan
MEXC Arabic - عربي
MEXC Russian
MEXC Português
MEXC Korean
MEXC Filipino
MEXC Turkey
MEXC India
MEXC Vietnam
TourismX Token
TRMX/USDT
0.0000
0.00%
$
0.00
24h 最高價
0.0000
24h 最低價
0.0000
24h 成交量 (TRMX)
0.00
24h 成交額 (USDT)
0.00
24h 最高價
0.0000
24h 最低價
0.0000
24h 成交量 (TRMX)
0.00
24h 成交額 (USDT)
0.00
k線
通證信息
基礎版
TradingView
深度圖
Loading..
TRMX
TourismX 項目由著名的世界旅遊論壇研究所和世界旅遊基金與投資 (WTFI) Holding 支持，是一個革命性的想法和創新的融資系統，該項目將通過 TRMX 代幣籌集資金，然後將這些資金投資於精心挑選的有前途的旅遊項目 在全球範圍內。 一旦這些項目全部盈利，部分利潤（高達 50%）將用於從市場回購 TRMX 代幣以鎖定在國庫中，減少流通中的代幣數量並旨在對價格產生積極影響 TRMX 代幣。
概況
幣種名稱
TRMX
發行時間
--
相關鏈接
白皮書
官網
區塊查詢
發行價格
--
發行總量
1,000,000,000
委託訂單
0.0001
0.0001
0.001
0.01
0.1
價格(USDT)
(TRMX)
(USDT)
0.0000
≈
$
0.00
最新成交
數量(TRMX)
價格(USDT)
數量
(TRMX)
時間
現貨交易
5X-X 合約交易
ETF
網格交易
劃轉
買入TRMX
賣出TRMX
限價
市價
可用
--
USDT
充值
買入價
USDT
買入量
TRMX
成交額
USDT
買入TRMX
可用
--
TRMX
充值
賣出價
USDT
賣出量
TRMX
成交額
USDT
賣出TRMX
當前委託
(0)
歷史委託
歷史成交
當前持倉（0）
隱藏其他交易對
交易對
時間
類型
方向
全部
買
賣
價格
訂單數量
完成度
金額
觸發條件
全部撤單
全部
限價委託
限價止盈止損
只做Maker
API 文檔
API 文檔
媒體社群
MEXC English
MEXC Bengali
MEXC港臺
MEXC Indonesian
MEXC Español
MEXC North America
MEXC Malaysian
MEXC Japan
MEXC Arabic - عربي
MEXC Russian
MEXC Português
MEXC Korean
MEXC Filipino
MEXC Turkey
MEXC India
MEXC Vietnam
提交工單
提交工單
在線客服
在線客服
© 2023 MEXC.COM
歡迎來到MEXC
好資產，在MEXC
關於我們
關於
用戶協議與隱私政策
風險告知
新手學院
公告中心
App Publisher
MEXC Blog
產品
Launchpad
Kickstarter
MX-Defi
服務
買幣
客戶端下載
費率
大客戶權益
邀請好友
Affiliate
MEXC Pioneer
上幣申請
OTC商家申請
支持
機構服務
API
API文檔
官方驗證通道
司法協助legal@mexc.com
幫助中心
商務合作
機構合作
媒體合作
提交工單
投訴與建議
產品建議
如何購買
加密貨幣信息
加密貨幣價格
社區
MEXC English
MEXC Bengali
MEXC港臺
MEXC Indonesian
MEXC Español
MEXC North America
MEXC Malaysian
MEXC Japan
MEXC Arabic - عربي
MEXC Russian
MEXC Português
MEXC Korean
MEXC Filipino
MEXC Turkey
MEXC India
MEXC Vietnam
MEXC Global
MEXC_華語
MEXC Philippines
MEXC Indonesia
MEXC SEA
MEXC North America
MEXC Japan
MEXC Korean
MEXC Turkey
MEXC Vietnam
MEXC Exchange
MEXC Português
MEXC-Arabic
MEXC Global
MEXC_ZH
© 2023 MEXC.COM