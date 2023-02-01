TourismX 項目由著名的世界旅遊論壇研究所和世界旅遊基金與投資 (WTFI) Holding 支持，是一個革命性的想法和創新的融資系統，該項目將通過 TRMX 代幣籌集資金，然後將這些資金投資於精心挑選的有前途的旅遊項目 在全球範圍內。 一旦這些項目全部盈利，部分利潤（高達 50%）將用於從市場回購 TRMX 代幣以鎖定在國庫中，減少流通中的代幣數量並旨在對價格產生積極影響 TRMX 代幣。