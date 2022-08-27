Trivians 是一款加密貨幣驅動的問答遊戲應用程序，玩家可以根據他們在不同的遊戲模式和比賽中的正確答案來贏得 Trivian Token。它是新一代的益智遊戲，採用完全獨特的“大逃殺”方式，沒有任何地域和語言限制。