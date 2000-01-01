TIBBIR

$TIBBIR是全球首家融合金融科技、人工智慧與區塊鏈技術的風險投資機構RelVentureCapital推出的生態代幣。作為「新金融科技」運動的先鋒，我們正在構建一個由AI與加密技術驅動的去中心化金融協議。$TIBBIR不僅是社區治理憑證，更是連接智能演算法與鏈上金融的協議層燃料，旨在為下一代開放式金融基礎設施提供動力。

幣種名稱TIBBIR

排名No.

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交易額/市值（24小時）0

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流通率%

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資產首次發行價格--

歷史最高價,

最低價,

所屬公鏈BASE

簡介$TIBBIR是全球首家融合金融科技、人工智慧與區塊鏈技術的風險投資機構RelVentureCapital推出的生態代幣。作為「新金融科技」運動的先鋒，我們正在構建一個由AI與加密技術驅動的去中心化金融協議。$TIBBIR不僅是社區治理憑證，更是連接智能演算法與鏈上金融的協議層燃料，旨在為下一代開放式金融基礎設施提供動力。

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