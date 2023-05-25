Tenet 是一個專注於 DeFi 的 EVM Layer-1項目，為流動性質押衍生品帶來流動性和收益機會。 Tenet允許流動性質押衍生品通過使用多元化 PoS 的新共識機制重新投入其網絡，並用於 Tenet 的 DeFi 生態系統。這允許像 stEth 這樣的流動性質押衍生品參與驗證，使其成為有史以來最安全的區塊鏈。