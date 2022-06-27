Tidex 代幣 是一種基於服務的交易所內的代幣，通過向持有者提供特殊功能，您可以最高級別地使用 Tidex 交易所。 TDX 是去中心化開放經濟的一個很好的例子，也是加入 Tidex 生態系統的好方法。