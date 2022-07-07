TAVA

ALTAVA 是快速發展的虛擬時尚產業的領導者，他們提供垂直 AI 平台服務，專注於為遊戲、VR/AR、空間運算、電子商務和網路整合產生 3D 資產。 ALTAVA 與 LVMH、Fendi、Balmain、Prada 等 40 多個全球奢華品牌合作，為他們提供虛擬體驗。其股東包括 Animoca Brands、Netmarble、LG Electronics、SM Entertainment 等。

幣種名稱TAVA

排名No.1150

市值$0,00

完全稀釋市值$0,00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）0,05%

流通供應量695 877 944,465572

最大供應量0

總供應量1 000 000 000

流通率%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價5.447659566153262,2022-07-07

最低價0.008411259153674097,2025-04-14

所屬公鏈ETH

簡介ALTAVA 是快速發展的虛擬時尚產業的領導者，他們提供垂直 AI 平台服務，專注於為遊戲、VR/AR、空間運算、電子商務和網路整合產生 3D 資產。 ALTAVA 與 LVMH、Fendi、Balmain、Prada 等 40 多個全球奢華品牌合作，為他們提供虛擬體驗。其股東包括 Animoca Brands、Netmarble、LG Electronics、SM Entertainment 等。

所屬板塊

社媒

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