ALTAVA 是快速發展的虛擬時尚產業的領導者，他們提供垂直 AI 平台服務，專注於為遊戲、VR/AR、空間運算、電子商務和網路整合產生 3D 資產。
ALTAVA 與 LVMH、Fendi、Balmain、Prada 等 40 多個全球奢華品牌合作，為他們提供虛擬體驗。其股東包括 Animoca Brands、Netmarble、LG Electronics、SM Entertainment 等。
幣種名稱TAVA
排名No.1150
市值$0,00
完全稀釋市值$0,00
市場佔有率%
交易額/市值（24小時）0,05%
流通供應量695 877 944,465572
最大供應量0
總供應量1 000 000 000
流通率%
發行日期--
資產首次發行價格--
歷史最高價5.447659566153262,2022-07-07
最低價0.008411259153674097,2025-04-14
所屬公鏈ETH
簡介ALTAVA 是快速發展的虛擬時尚產業的領導者，他們提供垂直 AI 平台服務，專注於為遊戲、VR/AR、空間運算、電子商務和網路整合產生 3D 資產。
ALTAVA 與 LVMH、Fendi、Balmain、Prada 等 40 多個全球奢華品牌合作，為他們提供虛擬體驗。其股東包括 Animoca Brands、Netmarble、LG Electronics、SM Entertainment 等。
所屬板塊
社媒
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