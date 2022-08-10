Fusotao protocol是一個基於訂單簿的匹配系統的驗證協議，採用 "鏈下執行，鏈上驗證 "的範式。Fusotao網絡是一個基於Octopus網絡的應用鏈，用於持有用戶的資產並驗證來自鏈下交易所服務的匹配交易。