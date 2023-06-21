TALKI
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TAL
Talki是全球領先的基於web3的數字學習平台，旨在為用戶提供個性化、高效、智能、交互的環境。 Talki通過learn2earn機制幫助喚起用戶的學習動機，實現個人發展，引領教育行業數字化轉型。
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