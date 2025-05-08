SXT

Space and Time (SXT) 在去中心化資料倉儲上擴展零知識 (ZK) 證明，為智慧合約提供無需信任的資料處理能力。您可以使用 SXT 將我們從主流區塊鏈索引的綜合區塊鏈資料與您的應用程式資料或其他鏈下資料集連接起來。 SQL 證明是 SXT 的亞秒 ZK 協同處理器，它允許您的智能合約詢問有關其自身鍊或其他鏈上活動的複雜問題，並在下一個區塊返回經過 ZK 驗證的答案。

幣種名稱SXT

排名No.254

市值$0,00

完全稀釋市值$0,00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）3,59%

流通供應量1 400 000 000

最大供應量5 000 000 000

總供應量5 000 000 000

流通率0.28%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價0.1868671285494208,2025-05-08

最低價0.10474828680866613,2025-05-19

所屬公鏈ETH

簡介Space and Time (SXT) 在去中心化資料倉儲上擴展零知識 (ZK) 證明，為智慧合約提供無需信任的資料處理能力。您可以使用 SXT 將我們從主流區塊鏈索引的綜合區塊鏈資料與您的應用程式資料或其他鏈下資料集連接起來。 SQL 證明是 SXT 的亞秒 ZK 協同處理器，它允許您的智能合約詢問有關其自身鍊或其他鏈上活動的複雜問題，並在下一個區塊返回經過 ZK 驗證的答案。

所屬板塊

社媒

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