Shita-kiri Suzume（鈴木）是根據日本傳統的寓言故事改編的，講述了一個割舌麻雀的故事。這個故事是圍繞着貪婪、友誼和嫉妒的道德教訓展開的。Suzume目前可公開進行交易。Suzume的意圖是成爲一個去中心化的社區動力項目，並以Doge和Shiba等公司開創的加密貨幣的備忘錄代幣領域爲中心，供大衆採用。