Sui Network是一個基於區塊鏈的平台，目的是讓數字資產所有權變得高速、保密、安全且普及。它採用了一種名為Move的用戶友好編程語言，用於創建和管理複雜的資產類型和邏輯。 Sui Network的核心特性包括可擴展性、安全性和動態資產模型。通過水平擴展，即便在需求高峰期，交易費用也能保持較低且穩定。