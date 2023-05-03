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SUI
Sui Network是一個基於區塊鏈的平台，目的是讓數字資產所有權變得高速、保密、安全且普及。它採用了一種名為Move的用戶友好編程語言，用於創建和管理複雜的資產類型和邏輯。 Sui Network的核心特性包括可擴展性、安全性和動態資產模型。通過水平擴展，即便在需求高峰期，交易費用也能保持較低且穩定。
概況
幣種名稱
SUI
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