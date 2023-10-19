SUI

Sui Network是一個基於區塊鏈的平台，目的是讓數字資產所有權變得高速、保密、安全且普及。它採用了一種名為Move的用戶友好編程語言，用於創建和管理複雜的資產類型和邏輯。 Sui Network的核心特性包括可擴展性、安全性和動態資產模型。通過水平擴展，即便在需求高峰期，交易費用也能保持較低且穩定。

幣種名稱SUI

排名No.13

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率0.0029%

交易額/市值（24小時）16.66%

流通供應量3,396,671,135.3644433

最大供應量10,000,000,000

總供應量10,000,000,000

流通率0.3396%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價5.351851996195496,2025-01-06

最低價0.36434978773897353,2023-10-19

所屬公鏈SUI

簡介Sui Network是一個基於區塊鏈的平台，目的是讓數字資產所有權變得高速、保密、安全且普及。它採用了一種名為Move的用戶友好編程語言，用於創建和管理複雜的資產類型和邏輯。 Sui Network的核心特性包括可擴展性、安全性和動態資產模型。通過水平擴展，即便在需求高峰期，交易費用也能保持較低且穩定。

所屬板塊

社媒

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