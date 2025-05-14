SUIAGENT

aiSUI 是一款基於 Sui 區塊鏈開發的突破性 AI dApp 套件，旨在讓任何人都可以建立、啟動智慧代理並將其貨幣化。透過將先進的 AI 工具與區塊鏈基礎設施相結合，aiSUI 降低了開發人員和企業進入 AI 經濟的門檻。用戶可以使用強大的無程式碼或低程式碼平台建立自訂 AI 代理，立即對其進行標記，並部署它們以執行有用的鏈上或鏈下任務。 aiSUI 由 $SUIAGENT 代幣提供支持，為企業、開發人員和社區提供無縫的 AI 貨幣化和整合。

幣種名稱SUIAGENT

排名No.3447

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）0.00%

流通供應量0

最大供應量1,300,000,000

總供應量1,300,000,000

流通率0%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價0.00313010043849149,2025-05-14

最低價0.000291777690145497,2025-05-23

所屬公鏈SUI

簡介aiSUI 是一款基於 Sui 區塊鏈開發的突破性 AI dApp 套件，旨在讓任何人都可以建立、啟動智慧代理並將其貨幣化。透過將先進的 AI 工具與區塊鏈基礎設施相結合，aiSUI 降低了開發人員和企業進入 AI 經濟的門檻。用戶可以使用強大的無程式碼或低程式碼平台建立自訂 AI 代理，立即對其進行標記，並部署它們以執行有用的鏈上或鏈下任務。 aiSUI 由 $SUIAGENT 代幣提供支持，為企業、開發人員和社區提供無縫的 AI 貨幣化和整合。

所屬板塊

社媒

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