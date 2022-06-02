StrongBlocks是個開創性的節點即服務（NaaS）獎勵平臺打算架構、設計和建立一個第一層、與EVM兼容的區塊鏈協議，該協議將被稱爲StrongChain。另外，將NaaS平臺轉移到StrongChain的目的是創建一個社區第一的模式，以釋放新的經濟層，提高可持續性，增加STRONG代幣價格的浮力，並由於NaaS平臺的巨大成功而爲增長奠定基礎。