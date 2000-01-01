STOCAT

Stoopid Cats 是一個新世代的角色 IP 項目，透過遊戲、NFT 與大膽的社會訊息，連結 Web2 與 Web3。該項目以全球口號「Don’t be stupid. Be Stoopid.（別做蠢事，要做 Stoopid）」為核心，鼓勵人們放慢腳步、多點歡笑、享受生活中的小片刻，並將這種心態轉化為一場涵蓋數位與現實世界的全面運動。

幣種名稱STOCAT

排名No.

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）0

流通供應量--

最大供應量0

總供應量2,000,000,000

流通率%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價,

最低價,

所屬公鏈SOL

簡介Stoopid Cats 是一個新世代的角色 IP 項目，透過遊戲、NFT 與大膽的社會訊息，連結 Web2 與 Web3。該項目以全球口號「Don’t be stupid. Be Stoopid.（別做蠢事，要做 Stoopid）」為核心，鼓勵人們放慢腳步、多點歡笑、享受生活中的小片刻，並將這種心態轉化為一場涵蓋數位與現實世界的全面運動。

所屬板塊

社媒

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