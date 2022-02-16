ParaState被稱為Steroids的以太坊，是一個多鏈智能合約平台，連接 Polkadot、Substrate和以太坊之間的應用程序和開發者生態系統，以及其他希望提供以太坊兼容性的區塊鏈。在支持EVM模塊以提供與所有現有以太坊應用程序的無縫兼容性的同時，ParaState 還為開發人員提供了下一代智能合約實現環境，以太坊風格的 WebAssembly。這兩個基礎設施能夠相互通信並在ParaState上共享相同的帳戶系統。