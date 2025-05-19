STABUL

Stabull 是一個專為非美元穩定幣和代幣化現實世界資產 (RWA) 構建的 DEX——這是大多數 DEX 忽視的市場。與典型的 AMM 不同，它使用鏈下價格預言機來指導定價和流動性，從而實現更準確的價格發現，並降低追蹤外匯或黃金等外部市場的資產的滑點。這種設計也減少了發行人的掛鉤壓力，並提高了流動性提供者的資本效率。 Stabull 有效地實現了去中心化、全天候外匯和商品鏈上交易——這是大多數 DEX 無法實現的。

幣種名稱STABUL

排名No.5712

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）0

流通供應量--

最大供應量10,000,000

總供應量10,000,000

流通率%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價1.2220222025386718,2025-05-19

最低價0.06642386888114032,2025-05-19

所屬公鏈ETH

簡介Stabull 是一個專為非美元穩定幣和代幣化現實世界資產 (RWA) 構建的 DEX——這是大多數 DEX 忽視的市場。與典型的 AMM 不同，它使用鏈下價格預言機來指導定價和流動性，從而實現更準確的價格發現，並降低追蹤外匯或黃金等外部市場的資產的滑點。這種設計也減少了發行人的掛鉤壓力，並提高了流動性提供者的資本效率。 Stabull 有效地實現了去中心化、全天候外匯和商品鏈上交易——這是大多數 DEX 無法實現的。

所屬板塊

社媒

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