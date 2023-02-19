Superpower Squad是一款採用區塊鏈技術打造的超級英雄題材電競手游。該遊戲以可玩性為重點，並結合 MOBA、RPG、Roguelike 和社交功能等元素進行設計。玩家可以選擇 26 位獨特的英雄、48 種武器、各種皮膚和裝飾品來優化他們的戰鬥裝備。該遊戲邀請玩家單獨或與小隊一起練習技能，以獲得值得他們表現的獎勵。 該遊戲集成了電子郵件到錢包解決方案和用戶生成內容 (UGC) 工具，還降低了 web2 遊戲玩家的門檻，並構建了一個社區驅動的市場，以提供最佳的 web3 遊戲體驗。