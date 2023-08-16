SPX

SPX6900 是一款模仿 memecoin，其靈感源自於標誌性的標準普爾 500 指數（首選股票市場指數）。它對現有的金融體系進行了諷刺。 它的核心理念是 6900 點是一個比 500 點“更大的數字”，幽默地暗示 SPX6900 比 S&P 500 指數具有更大的價值或意義。

幣種名稱SPX

排名No.85

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率0.0002%

交易額/市值（24小時）2.46%

流通供應量930,993,090.07

最大供應量1,000,000,000

總供應量930,993,090.07

流通率0.9309%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價1.7673256366431747,2025-01-19

最低價0.000002634158164523,2023-08-16

所屬公鏈ETH

簡介SPX6900 是一款模仿 memecoin，其靈感源自於標誌性的標準普爾 500 指數（首選股票市場指數）。它對現有的金融體系進行了諷刺。 它的核心理念是 6900 點是一個比 500 點“更大的數字”，幽默地暗示 SPX6900 比 S&P 500 指數具有更大的價值或意義。

所屬板塊

社媒

etfindex:mc_etfindex_source免責聲明：數據由 cmc 提供，不作爲投資決策參考。