Spume協議是一個端到端的交易層，促進了以太坊區塊鏈上的實物和數字非可替換代幣資產的支付基礎設施。Spume協議將使任何人能夠建立品牌和個性化的NFT店面，並配備鏈上支付處理器，同時能夠將實物和數字資產代幣化。