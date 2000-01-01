SPK

Spark 是一家鏈上資本配置工具，專注於提供創新的儲蓄回報，並提供具有競爭力的穩定幣收益率。Spark 管理超過 39.5 億美元的流動性，並透過在 DeFi 中部署和管理資本創造了超過 1.804 億美元的年化收入。 Spark 透過其三個組件（SparkLend、Spark Savings 和 Spark Liquidity Layer (SLL)）為 DeFi 提供支持。

幣種名稱SPK

排名No.

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）0

流通供應量--

最大供應量0

總供應量10,000,000,000

流通率%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價,

最低價,

所屬公鏈BSC

簡介Spark 是一家鏈上資本配置工具，專注於提供創新的儲蓄回報，並提供具有競爭力的穩定幣收益率。Spark 管理超過 39.5 億美元的流動性，並透過在 DeFi 中部署和管理資本創造了超過 1.804 億美元的年化收入。 Spark 透過其三個組件（SparkLend、Spark Savings 和 Spark Liquidity Layer (SLL)）為 DeFi 提供支持。

所屬板塊

社媒

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