Spark 是一家鏈上資本配置工具，專注於提供創新的儲蓄回報，並提供具有競爭力的穩定幣收益率。Spark 管理超過 39.5 億美元的流動性，並透過在 DeFi 中部署和管理資本創造了超過 1.804 億美元的年化收入。
Spark 透過其三個組件（SparkLend、Spark Savings 和 Spark Liquidity Layer (SLL)）為 DeFi 提供支持。
幣種名稱SPK
排名No.
市值$0.00
完全稀釋市值$0.00
市場佔有率%
交易額/市值（24小時）0
流通供應量--
最大供應量0
總供應量10,000,000,000
流通率%
發行日期--
資產首次發行價格--
歷史最高價,
最低價,
所屬公鏈BSC
簡介Spark 是一家鏈上資本配置工具，專注於提供創新的儲蓄回報，並提供具有競爭力的穩定幣收益率。Spark 管理超過 39.5 億美元的流動性，並透過在 DeFi 中部署和管理資本創造了超過 1.804 億美元的年化收入。
Spark 透過其三個組件（SparkLend、Spark Savings 和 Spark Liquidity Layer (SLL)）為 DeFi 提供支持。
所屬板塊
社媒
etfindex:mc_etfindex_source免責聲明：數據由 提供，不作爲投資決策參考。