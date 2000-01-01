$SPICE 是 Lowlife Forms Gameverse 的命脈——這是一個遊戲、人工智慧和加密迷因文化相互碰撞的退化友好型、充滿動感的世界。我們的旗艦遊戲 Lowlife Forms 不僅僅是一款分集推出的大型模組化科幻 RPG 射擊遊戲，它還是一款成熟的 web3 遊戲“Cult”，其中 AI 將成為創意探索、NPC 行為和用戶資產生產的支柱，使娛樂比以往任何時候都更具沉浸感。不只是一場比賽，更是一場運動。
幣種名稱SPICE
排名No.
市值$0.00
完全稀釋市值$0.00
市場佔有率%
交易額/市值（24小時）0
流通供應量--
最大供應量0
總供應量69,420,000,000
流通率%
發行日期--
資產首次發行價格--
歷史最高價,
最低價,
所屬公鏈SOL
簡介$SPICE 是 Lowlife Forms Gameverse 的命脈——這是一個遊戲、人工智慧和加密迷因文化相互碰撞的退化友好型、充滿動感的世界。我們的旗艦遊戲 Lowlife Forms 不僅僅是一款分集推出的大型模組化科幻 RPG 射擊遊戲，它還是一款成熟的 web3 遊戲“Cult”，其中 AI 將成為創意探索、NPC 行為和用戶資產生產的支柱，使娛樂比以往任何時候都更具沉浸感。不只是一場比賽，更是一場運動。
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