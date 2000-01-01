SPICE

$SPICE 是 Lowlife Forms Gameverse 的命脈——這是一個遊戲、人工智慧和加密迷因文化相互碰撞的退化友好型、充滿動感的世界。我們的旗艦遊戲 Lowlife Forms 不僅僅是一款分集推出的大型模組化科幻 RPG 射擊遊戲，它還是一款成熟的 web3 遊戲“Cult”，其中 AI 將成為創意探索、NPC 行為和用戶資產生產的支柱，使娛樂比以往任何時候都更具沉浸感。不只是一場比賽，更是一場運動。

幣種名稱SPICE

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總供應量69,420,000,000

流通率%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價,

最低價,

所屬公鏈SOL

簡介$SPICE 是 Lowlife Forms Gameverse 的命脈——這是一個遊戲、人工智慧和加密迷因文化相互碰撞的退化友好型、充滿動感的世界。我們的旗艦遊戲 Lowlife Forms 不僅僅是一款分集推出的大型模組化科幻 RPG 射擊遊戲，它還是一款成熟的 web3 遊戲“Cult”，其中 AI 將成為創意探索、NPC 行為和用戶資產生產的支柱，使娛樂比以往任何時候都更具沉浸感。不只是一場比賽，更是一場運動。

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