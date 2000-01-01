SPCFIN

SPCFIN 是 Storepay 金融科技生態系統的實用代幣。Storepay 的旗艦產品是「先買後付」（BNPL）服務，目前在蒙古市場占據主導地位，並迅速擴展至印尼與越南。Storepay 以讓東南亞人人皆可輕鬆接觸金融為使命，並透過 SPCFIN 解鎖進階功能，為用戶的日常生活創造實際用途。

幣種名稱SPCFIN

排名No.

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）0

流通供應量70,663,460,577

最大供應量0

總供應量70,663,460,577

流通率%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價,

最低價,

所屬公鏈BSC

簡介SPCFIN 是 Storepay 金融科技生態系統的實用代幣。Storepay 的旗艦產品是「先買後付」（BNPL）服務，目前在蒙古市場占據主導地位，並迅速擴展至印尼與越南。Storepay 以讓東南亞人人皆可輕鬆接觸金融為使命，並透過 SPCFIN 解鎖進階功能，為用戶的日常生活創造實際用途。

所屬板塊

社媒

etfindex:mc_etfindex_source免責聲明：數據由 提供，不作爲投資決策參考。