SPCFIN 是 Storepay 金融科技生態系統的實用代幣。Storepay 的旗艦產品是「先買後付」（BNPL）服務，目前在蒙古市場占據主導地位，並迅速擴展至印尼與越南。Storepay 以讓東南亞人人皆可輕鬆接觸金融為使命，並透過 SPCFIN 解鎖進階功能，為用戶的日常生活創造實際用途。
幣種名稱SPCFIN
排名No.
市值$0.00
完全稀釋市值$0.00
市場佔有率%
交易額/市值（24小時）0
流通供應量70,663,460,577
最大供應量0
總供應量70,663,460,577
流通率%
發行日期--
資產首次發行價格--
歷史最高價,
最低價,
所屬公鏈BSC
簡介SPCFIN 是 Storepay 金融科技生態系統的實用代幣。Storepay 的旗艦產品是「先買後付」（BNPL）服務，目前在蒙古市場占據主導地位，並迅速擴展至印尼與越南。Storepay 以讓東南亞人人皆可輕鬆接觸金融為使命，並透過 SPCFIN 解鎖進階功能，為用戶的日常生活創造實際用途。
所屬板塊
社媒
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