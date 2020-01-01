Starship Ai 是一個突破性的區塊鏈項目，利用人工智能的力量徹底改變加密貨幣行業。 Starship Ai 使用戶能夠通過使用人工智能技術來自動化其交易策略。這包括利用過去的財務數據來增強交易策略、自動執行止損訂單以及在市場低迷期間實施美元成本平均法。