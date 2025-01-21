SPACEM

SpaceM 是終極的 Web3 生態系統，融合了 SocialFi、RealFi、GameFi、法幣轉加密（Fiat2Crypto）解決方案等多元賺錢機會。該平台建立在 Avalanche 鏈上，$SPACEM 代幣為用戶提供安全、快速的交易體驗，並透過節點機制創造可持續的被動收入。

幣種名稱SPACEM

排名No.1485

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）0

流通供應量--

最大供應量48,067,203,522

總供應量47,867,201,926

流通率%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價0.000996792686778681,2025-04-23

最低價0.000074787460982406,2025-01-21

所屬公鏈AVAX_CCHAIN

簡介SpaceM 是終極的 Web3 生態系統，融合了 SocialFi、RealFi、GameFi、法幣轉加密（Fiat2Crypto）解決方案等多元賺錢機會。該平台建立在 Avalanche 鏈上，$SPACEM 代幣為用戶提供安全、快速的交易體驗，並透過節點機制創造可持續的被動收入。

所屬板塊

社媒

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