SOPHIA

SophiaVerse 是一個遊戲化基礎設施，旨在通過遊戲、人工智能編程和 SOPH 實用代幣的使用來追求 Sophia 的發展。 SophiaVerse 的目標是創建一個遊戲化的去中心化人工智能生態系統，人類和人工智能可以共同構建超級智能係統，從而實現有益的奇點。

幣種名稱SOPH

排名No.4513

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）0.00%

流通供應量0

最大供應量1,000,000,000

總供應量1,000,000,000

流通率0%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價0.27276250231141835,2023-07-28

最低價0.003319533790865521,2025-04-12

所屬公鏈ETH

簡介SophiaVerse 是一個遊戲化基礎設施，旨在通過遊戲、人工智能編程和 SOPH 實用代幣的使用來追求 Sophia 的發展。 SophiaVerse 的目標是創建一個遊戲化的去中心化人工智能生態系統，人類和人工智能可以共同構建超級智能係統，從而實現有益的奇點。

所屬板塊

社媒

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