SONORUS

Sonorus 是一個突破性的平台，利用 TrendFi 重塑粉絲和藝術家與音樂的互動方式。 透過我們的鏈上投票系統，音樂愛好者可以支持他們最喜歡的曲目，影響他們受歡迎程度的上升。 隨著歌曲勢頭強勁，藝術家和歌迷可以隨著歌曲在排行榜上的攀升而獲得獎勵，從而培養出一個每個人對音樂的熱情都得到認可和獎勵的社區。

幣種名稱SNS

排名No.4034

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）0.00%

流通供應量0

最大供應量0

總供應量1,000,000,000

流通率%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價0.34291622576636194,2024-03-17

最低價0.001522365158981635,2025-05-21

所屬公鏈BSC

簡介Sonorus 是一個突破性的平台，利用 TrendFi 重塑粉絲和藝術家與音樂的互動方式。 透過我們的鏈上投票系統，音樂愛好者可以支持他們最喜歡的曲目，影響他們受歡迎程度的上升。 隨著歌曲勢頭強勁，藝術家和歌迷可以隨著歌曲在排行榜上的攀升而獲得獎勵，從而培養出一個每個人對音樂的熱情都得到認可和獎勵的社區。

所屬板塊

社媒

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