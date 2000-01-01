Shelters of Exiles (SOEX) 是 Telegram 上由 AI 代理提供支援的最大的 RPG 世界。它透過人工智慧驅動的遊戲玩法、隨著遊戲玩家的遊戲風格而發展的動態 NFT 以及玩家驅動的經濟，使 web3 遊戲煥發生機。 SoE 為玩家提供了一個不斷發展的世界，其中角色成長、貿易繁榮，並且 AI 自動化收入機會。
幣種名稱SOEX
排名No.
市值$0.00
完全稀釋市值$0.00
市場佔有率%
交易額/市值（24小時）0
流通供應量--
最大供應量0
總供應量800,000,000
流通率%
發行日期--
資產首次發行價格--
歷史最高價,
最低價,
所屬公鏈TONCOIN
簡介Shelters of Exiles (SOEX) 是 Telegram 上由 AI 代理提供支援的最大的 RPG 世界。它透過人工智慧驅動的遊戲玩法、隨著遊戲玩家的遊戲風格而發展的動態 NFT 以及玩家驅動的經濟，使 web3 遊戲煥發生機。 SoE 為玩家提供了一個不斷發展的世界，其中角色成長、貿易繁榮，並且 AI 自動化收入機會。
所屬板塊
社媒
etfindex:mc_etfindex_source免責聲明：數據由 提供，不作爲投資決策參考。