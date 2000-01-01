SOEX

Shelters of Exiles (SOEX) 是 Telegram 上由 AI 代理提供支援的最大的 RPG 世界。它透過人工智慧驅動的遊戲玩法、隨著遊戲玩家的遊戲風格而發展的動態 NFT 以及玩家驅動的經濟，使 web3 遊戲煥發生機。 SoE 為玩家提供了一個不斷發展的世界，其中角色成長、貿易繁榮，並且 AI 自動化收入機會。

幣種名稱SOEX

排名No.

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）0

流通供應量--

最大供應量0

總供應量800,000,000

流通率%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價,

最低價,

所屬公鏈TONCOIN

簡介Shelters of Exiles (SOEX) 是 Telegram 上由 AI 代理提供支援的最大的 RPG 世界。它透過人工智慧驅動的遊戲玩法、隨著遊戲玩家的遊戲風格而發展的動態 NFT 以及玩家驅動的經濟，使 web3 遊戲煥發生機。 SoE 為玩家提供了一個不斷發展的世界，其中角色成長、貿易繁榮，並且 AI 自動化收入機會。

所屬板塊

社媒

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