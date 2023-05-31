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SNEK
SNEK 的目標是成為 Cardano 上最冷酷的模因代幣，其公平分佈式發行包括為團隊預留 0% 的供應以及從一開始就提供高循環供應/低排放。目標是團結 Cardano 的社區並從外部鏈中吸納新用戶。
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SNEK
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