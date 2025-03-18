SLING

Slingshot，Roblox + AI 遊戲啟動器。 Slingshot 是一個革命性的遊戲平台，您可以在其中共同擁有下一個價值十億美元的遊戲。遊戲玩家第一次可以與創作者和影響者聯手，塑造他們最喜歡的遊戲的方向，並獲得成功的回報。透過創新的 $SLING 代幣模型共同擁有遊戲，您將在遊戲的成功中獲得真正的利益。 Slingshot不只是推出遊戲，而是推出真正的IP。

幣種名稱SLING

排名No.2474

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）0.20%

流通供應量186,468,623

最大供應量5,000,000,000

總供應量5,000,000,000

流通率0.0372%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價0.02871671040523046,2025-03-18

最低價0.001328981270103769,2025-05-24

所屬公鏈ARB

簡介Slingshot，Roblox + AI 遊戲啟動器。 Slingshot 是一個革命性的遊戲平台，您可以在其中共同擁有下一個價值十億美元的遊戲。遊戲玩家第一次可以與創作者和影響者聯手，塑造他們最喜歡的遊戲的方向，並獲得成功的回報。透過創新的 $SLING 代幣模型共同擁有遊戲，您將在遊戲的成功中獲得真正的利益。 Slingshot不只是推出遊戲，而是推出真正的IP。

所屬板塊

社媒

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