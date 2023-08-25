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Shiba Saga

SHIA/USDT
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SHIA
SHIA 將是第一個 MEME 代幣（具有實用性），提供共享相同代幣的一系列遊戲（Saga）。一系列重新命名的休閒遊戲，人們已經知道如何玩和喜愛，以 Shiba 的方式完成。該行業的另一個首創將是一個完整的鏈上系統，用於在所有 Shiba Saga 遊戲中升級/共享角色和其他收藏品 (NFT)。
概況
幣種名稱
SHIA
發行時間
--
相關鏈接
發行價格
--
發行總量
10,000,000,000
委託訂單
0.0001
0.0001
0.001
0.01
0.1

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