SGC

《魁：三國志大戰 - 三國之戰》是世嘉標誌性《三國志大戰》系列與業界先鋒 double jump.tokyo 開發的尖端區塊鏈技術的里程碑式融合。該專案以 SGC 為特色，這是一種治理和實用代幣，在遊戲中以「SGCP（點數）」的形式表示。玩家透過 PvP 遊戲賺取 SGCP，然後可以用來購買額外的卡片包或在遊戲市場上交易。

幣種名稱SGC

排名No.1763

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）0.20%

流通供應量2,048,250,000

最大供應量10,000,000,000

總供應量10,000,000,000

流通率0.2048%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價0.007676324559124294,2025-06-13

最低價0.000856032347872946,2025-06-20

所屬公鏈BSC

簡介《魁：三國志大戰 - 三國之戰》是世嘉標誌性《三國志大戰》系列與業界先鋒 double jump.tokyo 開發的尖端區塊鏈技術的里程碑式融合。該專案以 SGC 為特色，這是一種治理和實用代幣，在遊戲中以「SGCP（點數）」的形式表示。玩家透過 PvP 遊戲賺取 SGCP，然後可以用來購買額外的卡片包或在遊戲市場上交易。

所屬板塊

社媒

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