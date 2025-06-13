《魁：三國志大戰 - 三國之戰》是世嘉標誌性《三國志大戰》系列與業界先鋒 double jump.tokyo 開發的尖端區塊鏈技術的里程碑式融合。該專案以 SGC 為特色，這是一種治理和實用代幣，在遊戲中以「SGCP（點數）」的形式表示。玩家透過 PvP 遊戲賺取 SGCP，然後可以用來購買額外的卡片包或在遊戲市場上交易。
幣種名稱SGC
排名No.1763
市值$0.00
完全稀釋市值$0.00
市場佔有率%
交易額/市值（24小時）0.20%
流通供應量2,048,250,000
最大供應量10,000,000,000
總供應量10,000,000,000
流通率0.2048%
發行日期--
資產首次發行價格--
歷史最高價0.007676324559124294,2025-06-13
最低價0.000856032347872946,2025-06-20
所屬公鏈BSC
簡介《魁：三國志大戰 - 三國之戰》是世嘉標誌性《三國志大戰》系列與業界先鋒 double jump.tokyo 開發的尖端區塊鏈技術的里程碑式融合。該專案以 SGC 為特色，這是一種治理和實用代幣，在遊戲中以「SGCP（點數）」的形式表示。玩家透過 PvP 遊戲賺取 SGCP，然後可以用來購買額外的卡片包或在遊戲市場上交易。
所屬板塊
社媒
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