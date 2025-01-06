SERAPH

Seraph 是由 Seraph Studio 開發的下一代 AAA 戰利品遊戲，可在 PC 和行動平台上使用，Seraph 讓玩家沉浸在黑暗的奇幻世界中，將經典戰利品機制與 AI 同伴、MMO 元素和玩家驅動的市場。

幣種名稱SERAPH

排名No.646

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）0.93%

流通供應量227,322,552

最大供應量1,000,000,000

總供應量1,000,000,000

流通率0.2273%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價0.8063450887852465,2025-01-06

最低價0.12084895930174135,2025-03-11

所屬公鏈BSC

簡介Seraph 是由 Seraph Studio 開發的下一代 AAA 戰利品遊戲，可在 PC 和行動平台上使用，Seraph 讓玩家沉浸在黑暗的奇幻世界中，將經典戰利品機制與 AI 同伴、MMO 元素和玩家驅動的市場。

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