SERAPH

Seraph 是由 Seraph Studio 開發的下一代 AAA 戰利品遊戲，可在 PC 和行動平台上使用，Seraph 讓玩家沉浸在黑暗的奇幻世界中，將經典戰利品機制與 AI 同伴、MMO 元素和玩家驅動的市場。

幣種名稱SERAPH

排名No.646

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）0.93%

流通供應量227,322,552

最大供應量1,000,000,000

總供應量1,000,000,000

流通率0.2273%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價0.8063450887852465,2025-01-06

最低價0.12084895930174135,2025-03-11

所屬公鏈BSC

簡介Seraph 是由 Seraph Studio 開發的下一代 AAA 戰利品遊戲，可在 PC 和行動平台上使用，Seraph 讓玩家沉浸在黑暗的奇幻世界中，將經典戰利品機制與 AI 同伴、MMO 元素和玩家驅動的市場。

所屬板塊

社媒

etfindex:mc_etfindex_source免責聲明：數據由 cmc 提供，不作爲投資決策參考。

MEXC 是您獲取加密貨幣的最簡單方式。探索世界領先的加密貨幣交易所，購買、交易和賺取加密貨幣。交易比特幣 BTC、以太坊 ETH 以及 3,000 多種代幣。
搜索
自選
SERAPH/USDC
Seraph
----
--
24h 最高價
--
24h 最低價
--
24h 成交量 (SERAPH)
--
24h 成交額 (USDC)
--
圖表
幣種資料
委託訂單
最新成交
委託訂單
最新成交
委託訂單
最新成交
最新成交
現貨交易
目前委託（0）
歷史委託
歷史成交
目前持倉（0）
MEXC 是您獲取加密貨幣的最簡單方式。探索世界領先的加密貨幣交易所，購買、交易和賺取加密貨幣。交易比特幣 BTC、以太坊 ETH 以及 3,000 多種代幣。
SERAPH/USDC
Seraph
--
--‎--
24h 最高價
--
24h 最低價
--
24h 成交量 (SERAPH)
--
24h 成交額 (USDC)
--
圖表
委託訂單
最新成交
幣種資料
目前委託（0）
歷史委託
歷史成交
目前持倉（0）
network_icon網路異常
線路 1
在線客服
Loading...