Sei 是針對數字資產交換進行優化的Layer1項目，是一個完全開源的通用區塊鏈。 Sei 在底層共識機制和交易處理方面取得的進步為基於 Sei 區塊鏈的應用程序提供了並行執行、行業領先的確定性以及流暢的用戶體驗。