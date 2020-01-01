SEI 支持的首屈一指的 SEI 流動質押協議，具有內置借貸和穩定幣鑄造槓桿功能。 Sei 是自 SUI 以來第一個鏈的幣安啟動池。 它的主要支持者是 Coinbase、Multicoin (Solana) 和 Jump。 Kryptonite 只是 Sei 社區激勵措施的 6 個項目之一。