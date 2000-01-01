SAL

Salvium 是一種尖端的工作量證明私有區塊鏈，它無縫結合了權益證明、隱私和 DeFi 功能，同時遵循加密法規。它建立在 Monero 的一個分支上，保留了 Monero 的高級隱私功能，例如隱身地址和環簽名。然而，Salvium 引入了突破性的創新，顯著改變了交易機制，在 DeFi 領域創造了獨特的解決方案。

幣種名稱SAL

排名No.

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）0

流通供應量--

最大供應量0

總供應量184,000,000

流通率%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價,

最低價,

所屬公鏈SALVIUM

簡介Salvium 是一種尖端的工作量證明私有區塊鏈，它無縫結合了權益證明、隱私和 DeFi 功能，同時遵循加密法規。它建立在 Monero 的一個分支上，保留了 Monero 的高級隱私功能，例如隱身地址和環簽名。然而，Salvium 引入了突破性的創新，顯著改變了交易機制，在 DeFi 領域創造了獨特的解決方案。

所屬板塊

社媒

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