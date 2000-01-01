Salvium 是一種尖端的工作量證明私有區塊鏈，它無縫結合了權益證明、隱私和 DeFi 功能，同時遵循加密法規。它建立在 Monero 的一個分支上，保留了 Monero 的高級隱私功能，例如隱身地址和環簽名。然而，Salvium 引入了突破性的創新，顯著改變了交易機制，在 DeFi 領域創造了獨特的解決方案。
幣種名稱SAL
排名No.
市值$0.00
完全稀釋市值$0.00
市場佔有率%
交易額/市值（24小時）0
流通供應量--
最大供應量0
總供應量184,000,000
流通率%
發行日期--
資產首次發行價格--
歷史最高價,
最低價,
所屬公鏈SALVIUM
簡介Salvium 是一種尖端的工作量證明私有區塊鏈，它無縫結合了權益證明、隱私和 DeFi 功能，同時遵循加密法規。它建立在 Monero 的一個分支上，保留了 Monero 的高級隱私功能，例如隱身地址和環簽名。然而，Salvium 引入了突破性的創新，顯著改變了交易機制，在 DeFi 領域創造了獨特的解決方案。
所屬板塊
社媒
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