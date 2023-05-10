mexc
市場幣幣交易
HOT
合約交易M-Day 合約專場ETFs

交易

Mobile
請掃描下載MEXC APP，享受流暢的交易體驗
無法下載？
Windows客戶端查看更多

Sakai Vault

SAKAI/USDT
6.2408--
$0.00
24h 最高價
6.6459
24h 最低價
6.0337
24h 成交量 (SAKAI)
277.88K
24h 成交額 (USDT)
1.76M
24h 最高價
6.6459
24h 最低價
6.0337
24h 成交量 (SAKAI)
277.88K
24h 成交額 (USDT)
1.76M
k線
通證信息
Loading..
基礎版
TradingView
深度圖
SAKAI
Sakai Vault（SAKAI ）將引領下一次加密貨幣革命，它通過可信區塊鏈協議和獨特的代幣經濟加速 DeFi 的採用。 Sakai Vault 為其客戶和投資者提供有關加密領域趨勢和發展的見解。我們深入探討從加密貨幣基本面到市場分析等精選主題，並幫助您與我們一起增加投資。
概況
幣種名稱
SAKAI
發行時間
--
相關鏈接
發行價格
--
發行總量
8,000,000
委託訂單
0.0001
0.0001
0.001
0.01
0.1

價格(USDT)

(SAKAI)

(USDT)

6.2408$0.00
最新成交
數量()
價格()
數量()
時間
現貨交易
5X-X 合約交易
ETF
現貨交易
5X-X 合約交易
ETF
Maker 0.00% / Taker 0.00%
HOT
買入SAKAI
賣出SAKAI
限價
市價
劃轉
可用-- USDT
買入價USDT
買入量SAKAI
成交額USDT
可用-- SAKAI
賣出價USDT
賣出量SAKAI
成交額USDT
當前委託 (0)
歷史委託
歷史成交
當前持倉（0）
當前委託 (0)
歷史委託
歷史成交
當前持倉（0）
交易對
時間
類型
方向
全部
價格
訂單數量
完成度
金額
觸發條件
全部撤單
全部
限價委託
限價止盈止損
只做Maker
網絡穩定
API 文檔
API 文檔
媒體社群
提交工單
提交工單
在線客服
在線客服