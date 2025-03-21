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RealtyX 致力於打造最值得信賴、最有價值的現實世界資產金融 (RWAfi) 平台和社區，利用 DeFi 的力量連結產權。在與 Plume Network、Defactor 等領先的 RWA 參與者建立戰略合作夥伴關係的支持下，併入選著名的香港數碼港孵化計劃，RealtyX 繼續引領為 Web3 經濟帶來有形價值。

幣種名稱RX

排名No.3829

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）0.00%

流通供應量0

最大供應量1,000,000,000

總供應量1,000,000,000

流通率0%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價0.025969186407798956,2025-03-21

最低價0.007213186906933556,2025-05-21

所屬公鏈ETH

簡介RealtyX 致力於打造最值得信賴、最有價值的現實世界資產金融 (RWAfi) 平台和社區，利用 DeFi 的力量連結產權。在與 Plume Network、Defactor 等領先的 RWA 參與者建立戰略合作夥伴關係的支持下，併入選著名的香港數碼港孵化計劃，RealtyX 繼續引領為 Web3 經濟帶來有形價值。

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