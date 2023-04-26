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RUG
$RUG 是一種社區驅動的 web3 加密貨幣令牌，旨在推動遊戲和 NFT 的未來。該項目的獨特之處在於它是社區驅動的，這意味著來自世界各地的遊戲玩家、開發人員和創作者都可以控制他們的遊戲體驗和他們創造的資產。 從 PEPE 的 memecoin meta 開始，我們非常同意它，並相信它是該領域的核心。遊戲玩家應該將代幣視為純粹的娛樂，也是加入該領域的眾多原因之一。 $RUG 代幣可用於購買遊戲資產、NFT 和支持獨立遊戲開發者，在遊戲和 NFT 生態系統中提供實用性。
概況
幣種名稱
RUG
發行時間
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發行價格
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發行總量
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