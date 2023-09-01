ROACHCOIN 既是一種模因幣，又是一種山寨幣，ROACHCOIN 最初是作為一種輕鬆愉快且受模因啟發的狗狗幣加密貨幣而創建的。 ROACHCOIN 項目的啟動使命是培養善良、慷慨和積極的社會影響。 ROACHCOIN旨在成為一種有趣且具有包容性的數字貨幣，未來可以輕鬆用於小費、捐贈和小額交易。